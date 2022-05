È una delle prime filastrocche che imparai da bambino. Ce la insegnò nonna Nora, da dire a nonno Manlio che l’ascoltava sorridendo: “testa plà fa i fricieui, na dà nen ai sò fratèi, sò fratèi fan la frità, na dan nen a testa plà”. Testa pelata fa i frittelli, non ne dà ai suoi fratelli, i suoi fratelli fan la frittata, non ne danno a testa pelata”. Era una filastrocca che ammoniva a dare, se si vuole ricevere, ma serviva anche come bonaria sfottitura dei calvi. Adesso apprendo che in Inghilterra dare del “bald” (calvo) è un’offesa grave e risarcibile. Un giudice del West Yorkshire, Jonathan Brain, ha sentenziato che l’aver dato del calvo all’elettricista Tony Finn è una molestia sessuale verbale come i commenti sessisti “sul seno delle donne, perché la calvizie è prettamente associabile al genere maschile”. Il cognome del giudice, Brain, significa cervello. E deve averlo solo lì, quel giudice, perché passi per l’offesa (dare del calvo a uno è come dargli del ciccione), ma l’implicazione sessuale proprio non la vedo. Anzi, si dice il contrario, cioè che i calvi sono più virili perché a far cadere i capelli è l’eccesso di testosterone. In ogni caso Finn sarà risarcito in soldoni, e fa ridere pensare a quanti soldi riceverebbe Berlusconi in Inghilterra. Qui gli han dato milioni di volte, su tutti i media, del “nano pelato”, che è un insulto doppio e politicamente scorrettissimo. Purtroppo sono finiti i tempi in cui i giornalisti sfottevano gli avversari in punta di fioretto. Di Fanfani (calvo e piccoletto) Montanelli scrisse che era “la testa più lucida della politica italiana” e Fortebraccio lo definì “mens nana in corpore nano”. Raffinatezze di un tempo che fu.

