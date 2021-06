Test, vaccini e Val Gardena: prende forma l’estate Toro

È ancora tutto ufficioso, ma l’estate granata comincia a prendere forma. A partire dal raduno, sul quale ormai non ci sono più dubbi: Ivan Juric ha scelto martedì 6 luglio per abbracciare per la prima volta i suoi nuovi ragazzi, convocati tutti al Filadelfia. La preparazione vera e propria, con tanto di lavori tra campo e palestra, comincerà soltanto il giorno successivo, anche perché c’è bisogno di tempo per rispettare i rigidi protocolli anti-Covid. Tra poco meno di due settimane, dunque, i granata saranno attesi da una giornata di tamponi e di test, da visite mediche ed esami prima di poter tornare a sudare in pantaloncini e maglietta. Poi, il 13 luglio, la partenza per la Val Gardena: con la località di Santa Cristina si stanno ultimando i preparativi per i 18 giorni di ritiro in altura, l’ufficialità del programma è attesa a breve. E, proprio entro il trasferimento in Alto Adige, il club di via Arcivescovado punta a vaccinare tutti i componenti della rosa, staff compreso. Si valuterà caso per caso, tenendo presente che tantissimi granata hanno già avuto il Covid più o meno recentemente (l’ultimo è stato Tomàs Rincon, guarito lunedì), e a seconda della disponibilità si procederà con l’inoculazione. Dal 13 al 30, sono queste le date del ritiro in Val Gardena, dove Juric comincerà gli esperimenti in vista della nuova stagione. E vorrebbe anche aggiungere diversi test amichevoli: in altura sarebbero quattro, così da provare il Toro targato 2021/2022. Saranno tutte uscite di un certo livello, i protocolli infatti impongono l’organizzazione di gare tra squadre professioniste. Il 31, invece, la squadra volerà in Francia per sfidare il Rennes, sesta forza dell’ultima Ligue 1 e qualificata alla nuova Conference League. A Ferragosto il turno preliminare di Coppa Italia, la settimana prima l’ultimo test prima delle partite ufficiali: in tutto, dunque, Juric vorrebbe sperimentare il suo Toro in 5 amichevoli.