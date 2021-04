Terribile incidente nel cantiere di Amazon: morto un operaio, feriti altri cinque [VIDEO]

E’ di un operaio morto e cinque feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto, questa mattina, nel cantiere per la realizzazione del nuovo centro di smistamento Amazon ad Alessandria. Come riferiscono i vigili del fuoco, si è verificato il crollo parziale del solaio di un capannone nella zona industriale della città piemontese. A causarlo, probabilmente, la caduta di una trave. I pompieri stanno continuando a ispezionare l’area per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Così Amazon in una nota: “Si tratta di un incidente terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità”.