Terribile incidente a Rivoli: muore donna di 43 anni, la figlia 15enne gravissima al Cto

Tragico incidente in mattinata a Rivoli. Sei i veicoli coinvolti, tra i quali la Panda su cui viaggiava una donna di 43 anni, morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Era in compagnia della figlia di 15 anni, a sua volta trasportata con l’elisoccorso al Cto di Torino: è in condizioni gravissime.

Il terribile scontro ha avuto luogo in prossimità della rotonda tra corso Levi e via Rivalta. L’autovettura su cui viaggiavano madre e figlia è stata tamponata da un’Audi e ha centrato a sua volta una fila di altre quattro vetture.

Cinque i feriti in modo lieve, che hanno ricevuto cure e soccorsi sul posto da parte degli operatori del 112. Sulla dinamica dell’accaduto indagano gli agenti della polizia municipale, impegnati nell’esatta ricostruzione dell’accaduto.