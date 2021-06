Terreni inquinati al parco del Meisino Congelato il bando per gli orti urbani

La nuova assegnazione degli orti urbani del parco del Meisino può anche aspettare. Tutta colpa di una serie di valori di contaminazione non compatibili con la coltivazione, riscontrati nel terreno da Arpa al termine di un controllo, che hanno di fatto congelato il bando. Da gennaio le assegnazioni sono sospese fino a data da destinarsi. E gli orti chiusi al pubblico fino al giorno in cui non sarà conclusa una bonifica. «È grave che soltanto dopo anni in cui numerosi cittadini hanno usufruito degli orti del Meisino – attacca Enrico Forzese di Fratelli d’Italia -, ci si sia accorti di contaminazioni del terreno che lo renderebbero inadatto all’uso alimentare. Una simile leggerezza che potrebbe aver esposto a rischi la salute dei residenti è imperdonabile e va assolutamente chiarita».

«A settembre dello scorso anno – spiega Deri -, sono stati richiesti i campionamenti del terreno allo scopo di individuare la presenza di eventuali inquinanti. A seguito di una verifica delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno degli orti si è accertata una potenziale situazione di contaminazione dei terreni». A scopo cautelativo è stata conseguentemente disposta la sospensione dell’assegnazione e la chiusura dell’area fino a nuove indicazione dell’assessorato al Verde Urbano. «E’ intenzione della Circoscrizione 7 – conclude Deri -, riaprire gli orti non appena la situazione lo consentirà». La questione Meisino verrà approfondita in Comune, dove sono previsti (nei prossimi due anni) analisi di tutti i terreni che ospitano orti cittadini assegnati con bandi circoscrizionali. «L’orticoltura urbana – dichiara l’assessore all’Ambiente di Palazzo Civico, Alberto Unia -. svolge una importante funzione ricreativa, sociale e anche ecologica se si favorisce la varietà delle specie coltivate. Ma la qualità dei suoli è una criticità che abbiamo deciso di affrontare a tutela della salute, anche nella consapevolezza che in alcune situazioni potrà essere necessario privilegiare la coltivazione in cassone rispetto a quella in piena terra».