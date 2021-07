Terremoto in casa Toro: Comi e Bava salutano, Bellino entra nel Cda

Terremoto in casa Toro. In un solo colpo, infatti, ieri il presidente Cairo ha fatto fuori un pezzo di storia granata. Antonio Comi, ex calciatore, ex responsabile del settore giovanile, dal 2005 al fianco dell’editore, da ieri non è più il direttore generale della società. Con lui, è stato sollevato dall’incarico di responsabile di settore giovanile (nonostante avesse ancora un anno di contratto) Massimo Bava, l’unico dirigente a regalare qualche soddisfazione a Urbano Cairo in questi 16 anni di presidenza. Sotto la gestione di Bava, infatti, il vivaio del Toro ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Primavera, due scudetti Berretti e un trofeo “Beppe Viola” con l’Under 17, trofeo che mancava da 25 anni dalla bacheca granata. Senza contare i talenti sfornati e lanciati tra i professionisti in questi nove anni, 135 in totale tra A, B e C. In ultimo, ma non secondaria, la questione “Robaldo”, la cittadella granata che dovrebbe sorgere al posto dell’ex impianto del Nizza Millefonti, questione portata avanti da Bava, arrivata ormai alle ultime battute, visto che mancano solo i permessi di costruzione da parte del Comune.

Con un colpo di spugna, il presidente Cairo ha così deciso di dare un taglio al passato. Se al posto di Bava nelle prossime ore verrà ufficializzato lo sbarco a capo del vivaio di Ruggero Luvergnani – classe 1986 della Spal -, in attesa di capire quali saranno le mosse di Cairo sul fronte del ruolo di dg – qualche me fa aveva proposto il ruolo all’agente di calciatori Giuffrida -, è sempre di ieri la notizia dello sbarco nel consiglio di amministrazione di un nuovo volto. Stiamo parlando di Paolo Bellino, torinese classe 1969, dal 2014 dg di Rcs Sport. Oltre a organizzare il Giro d’Italia e gli eventi di via Solferino, Bellino avrà «le deleghe agli impianti sportivi». Toccherà a lui portare avanti il progetto “Robaldo” e completare il Filadelfia.