Terra Madre, cala il sipario: l’ultimo giorno del Salone del Gusto [IL VIDEO]

Cala il sipario sul Salone del Gusto 2022. Al Parco Dora di Torino si chiude Terra Madre, evento iniziato lo scorso venerdì e aperto per l’ultimo giorno oggi dalle 10 alle 20.30 in area Mercato e area Street Food.

In mattinata si è tenuta la conferenza stampa di chiusura alla quale ha partecipato anche il sindaco Stefano Lo Russo, che in merito al festival ha detto: “Per noi è una scommessa vinta e crediamo possa essere l’inizio di una nuova fase per i grandi eventi di Torino”.

IL VIDEO di Tonino Di Marco