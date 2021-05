Terminato il 44° corso per vigili del fuoco volontari [LE FOTO]

È terminato sabato 8 maggio il 44° corso per vigili del fuoco volontari organizzato dal comando di Torino e dall’area della formazione professionale. Quindici nuovi pompieri in forza al dispositivo del soccorso della provincia, risorse utili per rafforzare la storica e radicata presenza della componente volontaria su un territorio vasto e spesso arroccato su valli alpine, dove la conoscenza e la pratica dei luoghi sono aspetti fondamentali per la rapidità degli interventi. Il comandante Carrolo ha voluto complimentarsi con i nuovi allievi vigili volontari ricordando l’importante ruolo che andranno a ricoprire, con dedizione e rispetto delle disposizioni del regolamento di servizio.