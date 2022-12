Paura nella mattinata di oggi alla fabbrica Aernova di Roletto, nel Torinese: un operaio di 43 anni è stato ferito con una coltellata alla schiena inferta da un suo collega.

L’aggressore, un 46enne affetto da problemi psichici, è stato arrestato e ricoverato all’ospedale di Pinerolo. Gravi le condizioni della vittima, trasportata al Cto in codice rosso con ferite alla schiena e alla testa, ma al momento non in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.