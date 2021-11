Tentato furto di scooter in zona Campidoglio, arrestati due giovani

Due ladri agli arresti in zona Campidoglio, colti con le mani nel sacco durante il tentativo di furto di uno scooter. Tutto avviene lo scorso venerdì notte, quando giunge segnalazione al 112 NUE di un furto in atto in via Cordero di Pamparato, angolo corso Francia, a opera di due giovani.

Personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Paolo converge velocemente sul luogo segnalato e scorge i due complici, cittadini italiani di 19 e 20 anni, entrambi con precedenti specifici di polizia, intenti nella loro azione criminale. Uno dei due, posizionato come “palo”, non è riuscito ad avvedersi in tempo delle Volanti.

Il fermo di entrambi avviene all’angolo con corso Francia, dove i poliziotti effettuanoritrovano lo scooter oggetto del tentativo di furto con la carena anteriore spaccata all’altezza del nottolino, danno che compromette la corretta accensione del mezzo. Per i due giovani arresto per tentato furto aggravato in concorso.