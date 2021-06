Tentata truffa dello specchietto a San Salvario, arrestato 58enne

Era da poco uscito dal suo garage in zona San Salvario quando un anziano signore, transitando in strada, ha sentito un rumore che colpiva la sua auto. Subito si è palesata di fronte una persona che gli ha detto che aveva colpito l’auto infrangendone lo specchietto.

Quando l’anziano non ha accettato la proposta riparatoria fornitagli dicendogli che avrebbe chiamato le forze dell’ordine per i rilievi del caso, il suo interlocutore ha prima iniziato a insultarlo e poi si è allontanato con l’auto. Proprio a causa degli insulti, la vittima ha chiamato la polizia raccontando agli agenti quanto accaduto. I poliziotti hanno capito che si era trattato di un tentativo di truffa, infatti, in zona non c’erano vetri infranti e l’anziano signore aveva assicurato di non aver avuto alcuna collisione con l’auto.

Poco dopo l’auto del truffatore è stata rintracciata nei pressi di un supermercato cittadino in corso Turati. A bordo c’era un 58enne italiano con precedenti di polizia specifici. Nell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto diversi oggetti utilizzati per portare a termine truffe di questo tipo. A questo punto, per l’uomo è scattato l’arresto per la tentata truffa.