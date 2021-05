Tentano truffa dello specchietto sotto gli occhi della Polizia: coppia in manette

Gli agenti delle Pegaso, in azione lo scorso giovedì, hanno arrestato una coppia, un uomo di 26 anni ed una donna di 22, a Torino per aver tentato la truffa dello specchietto ai danni di un’auto in transito.

I due non potevano scegliere momento peggiore per mettere in atto il loro piano: i poliziotti, fermi nel traffico, ad un certo punto hanno notato una persona ergersi dal finestrino dell’auto e colpire con un oggetto un altro veicolo in transito. Vista la scena, i motociclisti della Squadra Volante hanno bloccato l’auto e, una volta scoperti, i due occupanti del veicolo hanno tentato subito di occultare l’oggetto con il quale era stata colpa la macchina in transito.

Dagli accertamenti è emerso che entrambi avevano a carico precedenti specifici. La coppia è stata tratta in arresto per tentata truffa.