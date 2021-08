Tentano di occupargli la casa mentre lui si trova in ospedale

Avrebbero cercato di entrare nel suo alloggio, per occuparlo, mentre l’inquilino si trovava in ospedale per problemi di salute non meglio specificati. Prima di essere messi in fuga da alcuni residenti, trasformati per l’occasione in sentinelle. È quanto accaduto nei giorni scorsi nelle case popolari di corso Lecce 33 interno 25, nel quartiere Parella.

Il caso è stato confermato da Atc e segnalato dalla stessa Agenzia di corso Dante alla polizia municipale per le verifiche di rito. Non trattandosi di un alloggio vuoto (e quindi da assegnare), nessun antifurto sarebbe potuto entrare in funzione. «Noi siamo sempre di vedetta, perché vogliamo evitare altri problemi» raccontava ieri una residente, restando nell’anonimato. Analogo episodio, ricordiamolo, si era verificato circa un anno fa in via Tunisi, zona Filadelfia. In quel caso la polizia municipale era intervenuta tempestivamente cacciando alcuni rom abusivi dalla casa di una signora, in quel momento ricoverata in ospedale per alcuni controlli.

E tra le palazzine di corso Lecce, va detto, persistono ancora alcune occupazioni al pian terreno. Anche se la situazione va lentamente migliorando. A inizio agosto i vigili hanno recuperato un appartamento occupato abusivamente dai nomadi ad aprile. Quando sono entrati dentro l’alloggio, gli agenti non hanno trovato anima viva. E come ormai da protocollo sul portoncino di ingresso Atc ha collocato un foglio con sopra indicata l’installazione di un nuovo impianto di allarme collegato con le forze dell’ordine. Un messaggio chiaro rivolto a eventuali curiosi.