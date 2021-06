Tentano di derubare una donna di più di 90 anni in via Romolo Gessi: due arresti

Due cittadini peruviani sono stati arrestati lo scorso sabato mattina in corso Agnelli da personale del Commissariato San Secondo. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un probabile borseggio in atto ai danni di un’anziana donna di oltre 90 anni la quale, mentre stava rincasando dopo aver fatto la spesa, è stata avvicinata in via Romolo Gessi da due sconosciuti.

Uno di questi, in particolare, le si è accostato alle spalle e le ha detto che aveva una brutta macchia sulla maglia, dietro la schiena; pertanto, ha offerto il proprio aiuto alla signora, proponendosi di pulire la macchia con delle salviettine imbevute che aveva con sé. La vittima ha definito il suo atteggiamento “molto gentile”.

Un passante, accortosi che qualcosa non andava, ha disturbato però l’operato dei due complici, i quali, pur cercando il portafoglio della signora nella borsa della spesa, non sono riusciti a trovarlo ed a sottrarglielo. Poi, notato che l’uomo stava contattando le forze dell’ordine, sono fuggiti via Ricevute le descrizioni dei due, i poliziotti del commissariato li hanno tempestivamente individuati mentre tentavano di allontanarsi dal luogo a bordo di un’autovettura noleggiata.

Si tratta di due cittadini peruviani di 25 e 34 anni; quest’ultimo ha numerosi precedenti per borseggio e possesso di documenti falsi e risulta colpito dal divieto di dimora in Torino. I due sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato in concorso.