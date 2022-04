Tenta suicidio dopo accesa lite con i genitori per la sua omosessualità, salvato dalla Polizia

Attimi di paura nella serata di mercoledì scorso a Torino, nel quartiere Lingotto, per il tentato suicidio di un 25enne, salvato dall’intervento della Polizia.

Il giovane è stato fermato dagli agenti mentre si trovava già sopra la ringhiera del balcone al sesto piano del palazzo, con il padre a tenerlo per un braccio. Minacciava di gettarsi di sotto dopo quello che sarebbe stato l’ennesimo litigio con i suoi genitori per via della sua omosessualità. Il 25enne è stato trasportato al pronto soccorso delle Molinette per accertamenti.