Tenta furto in supermercato del quartiere Barriera Milano: arrestato

Attimi di caos nella notte di martedì a Torino: gli agenti di Polizia hanno arrestato un 27enne marocchino per un tentato furto in un supermercato.

E’ accaduto nella notte di martedì nel quartiere Barriera Milano. Il malvivente si è introdotto in un esercizio di corso Giulio Cesare: notato da alcuni residenti, ha tentato la fuga passando per i tetti di un complesso di box auto. Giunti sul posto, i poliziotti lo hanno quindi circondato ed arrestato: a suo carico anche diversi precedenti di polizia. E’ stato inoltre trovato in possesso di un cellulare la cui sim era intestata ad una terza persona e che il 27enne non era in grado di sbloccare non conoscendo il codice.