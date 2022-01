Tenta di rubare un telefonino in centro: fermato dalla vittima e arrestato

Sabato pomeriggio un uomo era a passeggio con i suoi cani in via XX Settembre quando all’altezza di piazza Palazzo di Città si è accorto di avere alle spalle un giovane che stava frugando nello zaino che portava alle spalle. La vittima si è resa conto che il ladro aveva nelle mani il suo smartphone, che custodiva nel cappotto, e ha cercato di riprenderselo. In seguito alla reazione il giovane, un 25enne di nazionalità marocchina, ha cercato di aggredirlo, ma l’uomo è riuscito a schivare i colpi e anche a recuperare il telefono.

Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno chiamano la polizia. Gli agenti del commissariato Centro, intervenuti prontamente, hanno fermano e arrestato il ladro per rapina. Il 25enne è stato anche denunciato in stato di libertà per la resistenza opposta agli agenti durante le fasi dell’arresto e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.