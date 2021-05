Tenta di rubare alcune bici con un cavatappi: acciuffato

Giovedì sera, a Torino, l’inquilina di uno stabile in zona San Donato sente dei rumori provenire dall’interno del cortile. La donna si affaccia dalla propria finestra e nota la sagoma di un uomo intento ad armeggiare accanto allo stallo per biciclette. Intuito quanto stesse accadendo, allerta il 112 NUE.

VOLEVA RUBARE BICI CON UN CAVATAPPI

La volante del commissariato San Donato, giunta sul posto, rintraccia il soggetto, un cittadino italiano di 37 anni, ancora impegnato nel tentativo di rubare alcune biciclette servendosi di un cavatappi, una sella ed un cavalletto precedentemente trafugati.

ARRESTATO E ANCHE DENUNCIATO

Il trentasettenne viene immediatamente riconosciuto dagli operatori in quanto sottoposto alla misura della libertà vigilata, in carico allo stesso commissariato. Scattate le manette per tentato furto e danneggiamento, l’uomo è stato inoltre denunciato per porto di armi oggetti atti ad offendere e sanzionato per violazione delle normative anticovid.