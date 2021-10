Prof con disturbi mentali tenta di rapire una bimba nel passeggino: arrestato dalla polizia municipale [LA FOTO]

Tenta di rapire una bambina nel passeggino all’interno di un bar: arrestato dalla polizia municipale. E’ accaduto ieri mattina in un locale di Corso XI Febbraio (angolo Corso Regina Margherita). E’ stata una pattuglia di civich del comando territoriale VII, impegnata in un servizio ordinario di controllo del territorio, ad intervenire sul posto.

L’INTERVENTO DELLA MUNICIPALE

Gli agenti hanno notato un gruppo di persone che si stavano azzuffando e si sono avvicinati per verificare cosa stesse accadendo. Dalla colluttazione in atto, un uomo, sul quale si erano accanite le altre persone, è riuscito a divincolarsi per dirigersi di corsa verso il mercato di Porta Palazzo ed è stato immediatamente inseguito dai due vigili ancora ignari di quanto fosse accaduto prima della lite.

FERMATO DAI CIVICH

Giunto nei pressi di corso Regina Margherita, il fuggitivo ha rallentato e si è messo a camminare nel tentativo di volersi confondere tra la folla. A quel punto i civich lo hanno fermato impedendogli di dileguarsi tra i passanti, e poco dopo, raggiunti dalle altre persone che avevano cercato di trattenerlo, sono stati messi al corrente di quanto era accaduto, poco prima, all’interno del bar.

INCHIODATO DALLE IMMAGINI

L’uomo, così come anche documentato dalle immagini della telecamere di sicurezza del bar, era entrato nel locale una prima volta, attirato dal passeggino vicino all’ingresso, nel quale dormiva la bambina di poco più di nove mesi. Allontanato dal papà per le troppe attenzioni dedicate alla piccola, l’uomo è tornato nel bar una seconda volta e, cogliendo di sorpresa le persone presenti in sala, ivi compresi i genitori della bimba, ha afferrato in maniera rapida e violenta il passeggino nel tentativo di portarlo fuori dal locale.

L’INTERVENTO DEL TITOLARE DEL BAR

Fortunatamente, l’attenzione e la prontezza di riflessi del titolare del bar, che ha subito capito le reali intenzioni dell’uomo, hanno impedito che riuscisse a portare via il passeggino. A quel punto, l’uomo è stato braccato dal papà della piccola e da altre persone presenti nel bar, per poi riuscire a fuggire ed essere definitivamente fermato dalla pattuglia della Municipale.

ERA IN STATO CONFUSIONALE

Si tratta di un cittadino italiano di 57 anni apparso subito in stato confusionale ai due agenti, ai quali l’uomo non è riuscito a dare una spiegazione di senso compiuto su quanto accaduto. Dopo aver ascoltato i testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza del bar, l’uomo è stato portato al comando di via Bologna.

IL PROF CON DISTURBI COMPORTAMENTALI

Gli accertamenti di rito hanno evidenziato che si tratta di un professore di ruolo di un Istituto Superiore di Torino che già in passato aveva dato segni di disturbi comportamentali trattati dal Reparto Psichiatrico dell’ospedale Molinette. Negli ultimi giorni parrebbe che il soggetto, con un precedente giudiziario per tentato omicidio, non si sia recato al lavoro e dall’ospedale Molinette hanno fatto sapere che ultimamente le terapie consigliate non erano seguite in maniera adeguata dal paziente.

ORA E’ IN CARCERE

Su disposizione del Magistrato di turno, l’uomo è stato tratto in arresto per tentato sequestro di persona e trasferito presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugn0.