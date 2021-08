Tensione al corteo contro il Green Pass: occupata la stazione di Porta Nuova [FOTO e VIDEO]

Momenti di tensione durante l’ormai canonica manifestazione del sabato a Torino contro il Green Pass organizzata dai No Vax. I manifestanti, poco meno di duemila in tutto, hanno inizialmente provato a dirigersi verso la sede Rai di via Verdi, non osservando le disposizioni della Questura.

Tra slogan e cori contro i politici, i giornalisti, le case farmaceutiche e altri presunti “poteri forti”, il corteo si è poi sparpagliato tra le strade del Borgo Nuovo. Bloccato temporaneamente al traffico corso Vittorio Emanuele II.

La fase più tesa e drammatica del pomeriggio è stata però l’occupazione della stazione di Porta Nuova, protrattasi per alcuni minuti. “Abbiamo fatto vedere che comanda il popolo”, il grido di battaglia dei dimostranti.