TENNIS. Sonego al secondo turno del Sydney Tennis Classic 

Inizia bene l’anno nuovo di Lorenzo Sonego (n.27 del ranking mondiale). Il tennista torinese è approdato al secondo turno nel torneo Atp 250 (montepremi di 521.000 dollari) Sydney Tennis Classic (dove è quinta testa di serie), uno dei due appuntamenti che precedono gli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam.

GASTON BATTUTO IN RIMONTA

Questa mattina, il 26enne allenato da Gipo Arbino, ha battuto, in rimonta, con il punteggio di 3-6/6-3/ 7-5, il francese Hugo Gaston (n.67 del ranking). Prossimo ostacolo per Sonego il vincente dell’incontro tra il beniamino di casa (australiano) Chistopher O’Connell (n.173 Atp), e l’argentino Sebastian Baez (n.95), entrambi promossi dalle qualificazioni.