TENNIS. Coppa Davis, vittorie per Sonego e Sinner: Italia batte USA

Tutto pronto a Torino, una delle tre città coinvolte – insieme a Madrid (Spagna) e Innsbruck (Austria) – per la fase a gironi della Davis Cup Finals 2021 di tennis. Gli azzurri di capitan Volandri, inseriti nel gruppo E insieme con Usa e Colombia, debuttano oggi (alle 16) al PalaAlpitour, contro gli States. Domani, sabato (sempre alle 16), la sfida con i sud americani.

SINNER TRAVOLGE ISNER: USA BATTUTI

Non c’è stata storia tra Jannik Sinner e John Isner: l’altoatesino, numero 1 del team per via dell’assenza per infortunio di Berrettini, ha travolto 6-0 6-2 l’americano. Con il punteggio sul 2-0 è già ufficialmente chiusa la pratica USA: sarà una formalità il risultato del doppio, al quale prenderanno parte Fabio Fognini e Simone Bolelli.

SONEGO BATTE OPELKA, 1-0 ITALIA

Ad aprire le danze il torinese Lorenzo Sonego, accolto a gran voce dal pubblico di casa. L’italiano ha conquistato subito il primo punto per la sua nazionale battendo l’americano Reilly Opelka in due set, 6-3 7-6.

QUARTI DI FINALE A TORINO

La formula prevede due singolari e il doppio. La prima classificata del girone sfiderà nei quarti – lunedì 29, sempre a Torino – la prima classificata del girone D (Australia, Croazia e Ungheria). La vincente approderà nella capitale iberica per l’atto conclusivo della competizione (semifinali e finali) che terminerà domenica 5 dicembre.

DAVIS CUP 2021: IL PROGRAMMA

Fase a gironi

Giovedì 25 novembre

Canada-Svezia (Gruppo B) ore 16:00

Francia-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 16:00

Croazia-Australia (Gruppo D) ore 16:00

Venerdì 26 novembre

Spagna-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Serbia-Austria (Gruppo F) ore 16:00

USA-Italia (Gruppo E) ore 16:00

Sabato 27 novembre

Kazakhistan-Svezia (Gruppo B) ore 10:00

Russia-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Francia-Gran Bretagna (Gruppo C) ore 10:00

Serbia-Germania (Gruppo F) ore 16:00

Australia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

Italia-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Domenica 28 novembre

Canada-Kazakhistan (Gruppo B) ore 10:00

Spagna-Russia (Gruppo A) ore 16:00

Gran Bretagna-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 10:00

Germania-Austria (Gruppo F) ore 16:00

Croazia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

USA-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Quarti di finale

Lunedì 29 novembre

Q1 Vincitore Gruppo D vs vincitore Gruppo E (ore 16:00)

Martedì 30 novembre

Q2 Vincitore Gruppo C vs vincitore Gruppo F (ore 16:00)

Mercoledì 1° dicembre

Q3 Vincitore Gruppo B vs migliore seconda (ore 16:00)

Giovedì 2 dicembre

Q4 Vincitore Gruppo A vs migliore seconda (ore 16:00)

Semifinali

Venerdì 3 dicembre

S1 Vincitore Q1 vs Vincitore Q3 (ore 16:00)

Sabato 4 dicembre

S2 Vincitore Q4 vs Vincitore Q2 (ore 13:00)

Finale

Domenica 5 dicembre

F1 Vincitore S2 vs Vincitore S1 (ore 16:00)