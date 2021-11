TENNIS. Coppa Davis 2021, al PalaAlpitour il debutto dell’Italia: tocca al torinese Sonego

Tutto pronto a Torino, una delle tre città coinvolte – insieme a Madrid (Spagna) e Innsbruck (Austria) – per la fase a gironi della Davis Cup Finals 2021 di tennis. Gli azzurri di capitan Volandri, inseriti nel gruppo E insieme con Usa e Colombia, debuttano oggi (alle 16) al PalaAlpitour, contro gli States. Domani, sabato (sempre alle 16), la sfida con i sud americani.

SUBITO SONEGO IN CAMPO

Gli azzurri, orfani, causa infortunio, del numero uno italiano Matteo Berrettini, si affideranno al top 10 Jannik Sinner, oggi in campo contro John Isner, ed al torinese Lorenzo Sonego, subito in campo dalle 16 contro Reilly Opelka. Completano il team Fabio Fognini e Simone Bolelli.

QUARTI DI FINALE A TORINO

La formula prevede due singolari e il doppio. La prima classificata del girone sfiderà nei quarti – lunedì 29, sempre a Torino – la prima classificata del girone D (Australia, Croazia e Ungheria). La vincente approderà nella capitale iberica per l’atto conclusivo della competizione (semifinali e finali) che terminerà domenica 5 dicembre.

DAVIS CUP 2021: IL PROGRAMMA

Fase a gironi

Giovedì 25 novembre

Canada-Svezia (Gruppo B) ore 16:00

Francia-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 16:00

Croazia-Australia (Gruppo D) ore 16:00

Venerdì 26 novembre

Spagna-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Serbia-Austria (Gruppo F) ore 16:00

USA-Italia (Gruppo E) ore 16:00

Sabato 27 novembre

Kazakhistan-Svezia (Gruppo B) ore 10:00

Russia-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Francia-Gran Bretagna (Gruppo C) ore 10:00

Serbia-Germania (Gruppo F) ore 16:00

Australia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

Italia-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Domenica 28 novembre

Canada-Kazakhistan (Gruppo B) ore 10:00

Spagna-Russia (Gruppo A) ore 16:00

Gran Bretagna-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 10:00

Germania-Austria (Gruppo F) ore 16:00

Croazia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

USA-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Quarti di finale

Lunedì 29 novembre

Q1 Vincitore Gruppo D vs vincitore Gruppo E (ore 16:00)

Martedì 30 novembre

Q2 Vincitore Gruppo C vs vincitore Gruppo F (ore 16:00)

Mercoledì 1° dicembre

Q3 Vincitore Gruppo B vs migliore seconda (ore 16:00)

Giovedì 2 dicembre

Q4 Vincitore Gruppo A vs migliore seconda (ore 16:00)

Semifinali

Venerdì 3 dicembre

S1 Vincitore Q1 vs Vincitore Q3 (ore 16:00)

Sabato 4 dicembre

S2 Vincitore Q4 vs Vincitore Q2 (ore 13:00)

Finale

Domenica 5 dicembre

F1 Vincitore S2 vs Vincitore S1 (ore 16:00)