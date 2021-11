Tennis, Berrettini rinuncia anche alla Coppa Davis a Torino

Dopo il ritiro dalle Atp Finals, Matteo Berrettini rinuncia anche alla Coppa Davis che si terrà settimana prossima a Torino.

“GIORNI DOLOROSI E DELUDENTI”

Lo ha annunciato lo stesso tennista italiano sui social: “E’ l’ultima cosa che avrei voluto comunicare per concludere la miglior stagione della mia carriera. L’infortunio mi costringe a non partecipare alla Davis di quest’anno: è inutile dirvi quanto per me questi ultimi giorni siano stati dolorosi e deludenti, ma tra tutti gli scenari possibili questo è sicuramente il più difficile da digerire”.

“RIPARTIRO’ PIU’ FORTE”

“Mi fermo solo per ripartire più forte e regalare a me stesso e a tutti voi vittorie ed emozioni ancora più grandi – ha aggiunto -. Finisco il 2021 con tanti rammarichi ma non posso che essere orgoglioso del cammino fatto. Grazie a voi, al mio team e alla mia famiglia per il supporto, il tifo e per le parole spese per complimentarmi o, come negli ultimi giorni, per tirarmi su”.