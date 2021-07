TENNIS. Atp Finals a Torino, è già tutto esaurito a 100 giorni dall’evento

Tutto esaurito a Torino per l’edizione 2021 delle Atp Finals, torneo internazionale di tennis previsto per la settimana tra il 14 ed il 21 novembre 2021 al Pala Alpitour.

Questa la nota della Federtennis:

Tutto esaurito in prevendita a Torino per le Nitto ATP Finals 2021, in programma dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour. A conferma dello straordinario interesse riscosso dal più importante evento tennistico indoor del mondo, a più di 100 giorni di distanza dal loro inizio non è dunque più possibile acquistare biglietti se non nei settori riservati alla Corporate Hospitality e a chi sceglie i servizi “Incoming & Experience” gestiti in collaborazione con il “Tour Operator Ufficiale” Gattinoni.

Ampia disponibilità di biglietti permane invece per assistere alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, evento che precederà di una settimana quello torinese. All’Allianz Cloud di Milano dal 9 al 13 novembre si sfideranno i più forti giovani del circuito ATP, fra i quali potrebbero figurare i nostri Jannik Sinner (campione in carica) e Lorenzo Musetti.