Il torinese Lorenzo Sonego conquista la sua terza finale in un torneo ATP, seconda in un 250, e giocherà la finale del torneo di Sardegna. Battuto in tre set l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-1.

Il 25enne domani andrà quindi a caccia del suo secondo titolo in tornei ATP (l’unica vittoria risale al giugno 2019): affronterà il vincitore dell’altra semifinale tra il serbo Djere ed il georgiano Basilashvili.