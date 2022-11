Tende e bivacchi al Valentino: il parco diventa un dormitorio

Tre tende piazzate sotto le fronde delle querce del parco più conosciuto della città. Una verde, l’altra grigia più una arancione dismessa. Ben distanziate l’una dall’altra, quasi a formare un triangolo. Dentro non c’è anima viva ma è solo un’impressione. Basta guardarsi attorno per trovare volti scavati dalla fatica. Oltre agli spacciatori, ovviamente, che da queste parti non mancano mai. Ci sono otto uomini, per esempio. Parlottano tra di loro. Jeans, turbanti, barbe lunghe. E poi altri tre, sdraiati sull’erba. Si coprono con un pile rosa. Se si passeggia per il parco del Valentino, dirigendosi verso corso Vittorio Emanuele II, ci si imbatte in numerose facce spaesate. Una piccola tendopoli poco distante da piazza Vittorio.

Il gruppetto di otto uomini sosta sotto al sole, su un piccolo muretto. Raccontare di venire dall’India. «We are Indian. We are turist». «Siamo indiani. Siamo turisti», spiega in inglese uno dei ragazzi, forse un portavoce che si esprime come a raccontare sempre la stessa versione dei fatti. Nessuno di loro parla italiano. «We lodge in a holiday home». «Alloggiamo in una casa vacanze». I tre ragazzi sdraiati con la coperta rosa, invece, sono pakistani. Nemmeno loro parlano italiano e, anzi, si fa fatica a capirli. È un inglese stretto ma qualche parola non può sfuggire. «We are from Pakistan». «Veniamo dal Pakistan». Spiegano che non hanno niente, dormono tutti insieme in una tenda verde. Hanno le facce stanche, chiedono aiuto. Così mentre la Francia sospende l’accoglienza di 3.500 rifugiati dall’Italia e blinda le frontiere con 500 agenti, i parchi di Torino (e le fabbriche abbandonate) finiscono per trasformarsi in giganteschi hotel a cielo aperto. Situazione che all’indomani dello scontro Meloni-Macron potrebbe anche prendere una brutta piega.