Una vera e propria tempesta di grandine si è abbattuta, ieri, tra Parma e Piacenza. In queste ore è diventato virale un video che testimonia la gravità di quanto successo: centinaia di auto sono state danneggiate da grossi chicchi di grandine mentre percorrevano l’A1 in Emilia Romagna. All’improvviso l’autostrada si è trasformata in una lunghissima passerella di parabrezza rotti.

IL VIDEO DELLA TEMPESTA DI GRANDINE: