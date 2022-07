Tegola in casa Toro: si ferma Vojvoda. Lesione muscolare per lui. Sovraccarico per Buongiorno

Tegola in casa Toro. Si ferma Mergim Vojvoda. L’esame strumentali al quale è stato sottoposto nel pomeriggio ha evidenziato per l’esterno kosovaro una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. Lo comunica il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito. Per lui si parla di uno stop tra i 20 e i 30 giorni. Il che significa dover rinunciare all’esordio in Coppa Italia in programma il prossimo 6 agosto contro la vincente di Palermo-Reggiana e, con ogni probabilità, anche alla prima in Campionato, sette giorni dopo, contro il Monza. Brutte nuove anche per Alessandro Buongiorno: per lui forte il repor medico parla di sovraccarico al muscolo otturatore esterno sinistro.