I dipendenti di Tecnositaf, azienda controllata da Sitaf e che si occupa della gestione dell’A32 Torino-Bardonecchia, in protesta per la decisione di attivare la liquidazione per i 160 lavoratori del gruppo. Questa mattina si è tenuta una manifestazione in piazza Palazzo di Città: “Vogliono caricare un piano di riorganizzazione sulle spalle dei lavoratori, noi non lo permetteremo”.

IL VIDEO di Tonino Di Marco