Teatro Studio Bunker diventa palcoscenico per prosa e titoli cult

Prosa, ritratti musicali, tributi e spettacoli all’aperto. Giovedì 20 gennaio parte, al Teatro Studio Bunker ANN02, la seconda stagione della compagnia torinese Accademia dei Folli. Un cartellone, sotto la direzione artistica di Carlo Roncaglia, che presenta 13 spettacoli, 44 repliche e 6 nuove produzioni. E a confermare che una delle caratteristiche peculiari della compagnia, è la rivisitazione in chiave moderna e pop dei grandi classici, al Teatro Studio si comincia con “I promessi sposi on air” (fino al 23 gennaio). Sul palco, a tu per tu, Alessandro Manzoni e i personaggi da lui stesso creati, prenderanno vita seguendo uno stile decisamente “cinematografico”. In autunno, dal 10 al 13 novembre sarà la volta di una nuova grande produzione: la trasposizione teatrale, ideata da Carlo Roncaglia, della favola di Pinocchio, di Carlo Collodi. Una versione a metà tra musica e teatro, che mette in evidenza l’aspetto più “dark” delle avventure del celeberrimo burattino di legno e degli altri personaggi, tratteggiati a tinte forti, spesso grotteschi e inquietanti.

Giovedì 27 gennaio, per il Giorno della Memoria e per non dimenticare il periodo più buio del XX secolo, sul palco del Bunker, “Con i nostri occhi”, una lettura di brani e testimonianze – con commento musicale – di chi ha vissuto la terribile esperienza dei lager. Il 21 e il 22 aprile, in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio, lo spettacolo “Over the rainbow”, tratto dal romanzo postumo dell’autore “Una questione privata”. La primavera al teatro di via Paganini sarà invece all’insegna della musica con il progetto Portraits: una galleria di ritratti, dipinti con note e parole, di alcuni dei più importanti rappresentanti della musica moderna italiana e internazionale. Il 18, 19, 25 e 26 marzo si parlerà di blues con il re assoluto del genere, B.B.King, la cui carriera è durata più di 60 anni. A maggio poi – il 6, 7, 13 e 14 – il viaggio musicale toccherà l’universo poetico di Fabrizio De Andrè: tra ladri, prostitute e assassini, l’Accademia dei Folli con lo stile e le parole di Faber, narrerà intense storie di umanità. Il 16 giugno, e in quattro repliche successive, debutterà “Buonasera Signor G”, dedicato alla poesia e alla musica del maestro Giorgio Gaber. A dicembre, dal 15 al 18, i Portraits indagheranno la figura eccentrica di Fred Buscaglione, l’indimenticato artista torinese.

E nell’estate 2022 attori e performer si sposteranno nell’area esterna del Bunker. In scena “Notte bianca a luci rosse”, un divertente viaggio nella letteratura erotica, dall’antica Grecia alla Venezia del Settecento, e poi il “Titanic” che riporterà in vita, dal fondo dell’oceano, le storie intime, bizzarre e personali dei passeggeri del più lussuoso piroscafo della storia.