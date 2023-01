Teatri, musei, pattini: tutte le iniziative della Befana a Torino

L’Epifania, come vuole tradizione, conclude anche quest’anno le festività natalizie. Ma per oggi, le famiglie sono ancora in festa e in città, per l’occasione non mancano eventi a tema, dal teatro al museo alla pista di pattinaggio, fino a “Natale in Giostra”: dalle ore 15 arriverà infatti la Befana con i Vigili del Fuoco che si caleranno sul piazzale antistante il 5° Padiglione di Torino Esposizione con la distribuzione di dolcetti e caramelle. Al Teatro Alfieri è protagonista la grande danza con la “Cenerentola” del Roma City Ballet Company. Uno spettacolo in due atti, diretto dal regista e coreografo Luciano Cannito, adatto a grandi e piccini, portato in scena da un cast di ballerini nostrani e internazionali di alto livello (biglietti 30 euro). Nel giorno dell’Epifania sono invece protagonisti, all’Alfa Teatro, le marionette a filo di Augusto Grilli. Sul palco l’avventura, riservata ai più piccoli di “Gianduja e i libri magici” (Biglietti 11, 50 euro). Al Teatro Carignano invece, per un pubblico adulto, c’è “Mine vaganti”, con la regia di Ferzan Özpetek che porta in scena uno dei titoli più amati e premiati della sua filmografia. Una commedia vorticosa e ironica che parla di amore e di “coming out” (biglietti da 33 a 40 euro). “Illusion Magic Show” alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani conferma il suo successo fra il pubblico e dopo aver inanellato una serie di sold out a catena, superando i 5500 biglietti venduti, si ripropone anche stasera alle 21. Alberto Giorgi, noto come “l’Alchimista”, condurrà gli spettatori in un viaggio fra meandri onirici e fantasiosi, attraverso le sue illusioni. Ma ci sarà anche spazio per la comicità e il divertimento con i personaggi eccentrici di Arturo Il Mago (Biglietti da 12 a 19 euro). “Vola vola la Befana” è invece il titolo del laboratorio rivolto a bambini e genitori in programma oggi alle 17, al Museo Nazionale del Cinema. Un appuntamento dove si indagherà sugli speciali effetti digitali utilizzati sul grande schermo (biglietti 6 euro a persona + biglietto al Museo). Alla Pinacoteca Agnelli dalle 16, c’è un percorso rivolto alle famiglie, che include momenti di scambio e attività interattive, alla scoperta degli animali interpretati da alcuni artisti contemporanei, per comprendere il significato attribuito in culture e tempi differenti. Un modo per accrescere la curiosità dei più piccoli nei confronti dell’arte e coinvolgere i loro accompagnatori (Info biglietti e prenotazioni 011- 0062713). Ha lo scopo di scoprire i tanti volti della Befana ed è ispirata al libro “La freccia azzurra” di Gianni Rodari, l’attività che inizia alle 16.30 al Musli – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia. La Befana infine, a Torino, si festeggia anche sui pattini. Al Palavela, al Tazzoli e al Centro Polisportivo Massari, a partire dalle 15, musica, giochi e animazioni per adulti e bambini e naturalmente, caramelle e cioccolatini per tutti.