“Tavolo legalità” a porte chiuse: giornalisti cacciati dal Comune

Nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale per la libertà di stampa a San Mauro Torinese va in scena qualcosa di totalmente opposto. Un cronista locale è stato «invitato» a lasciare la sala all’interno della quale stavano per iniziare i lavori del “Tavolo per la Legalità”, un coordinamento di associazioni e istituzioni del territorio che da una decina d’anni si impegna per la promozione, appunto, della legalità. All’ordine del giorno c’era la discussione sulla decisione della consigliera comunale Paola Antonetto e dell’ex sindaco Marco Bongiovanni di lasciare il «Tavolo». In evidente polemica rispetto al caso della scuola Silvio Pellico, l’istituto che lo scorso inverno era stato chiuso per alcuni giorni per ragioni di sicurezza a seguito di un sondaggio tecnico. Una decisione assunta dopo aver «ravvisato anomalie – scrivevano i due consiglieri di opposizione – nella gestione amministrativa». Ebbene, nella serata che doveva servire da confronto su questo tema, con evidenti risvolti sulla «gestione amministrativa» del Comune, un cronista locale è stato allontanato dalla riunione. La motivazione? La testata non farebbe più parte del coordinamento nonostante sulle locandine delle ultime manifestazioni (del 2021, ndr.) quel nome compaia ancora. Di fronte all’imbarazzo per quanto stava accadendo sono stati proprio Bongiovanni e Antonetto a dire: «Per noi non c’è alcun problema rispetto alla sua presenza». «Niente da fare – commenta Antonetto -. Sono state sostenute delle ragioni diverse che non condivido. Ritengo che il Tavolo debba essere aperto a tutti, sempre, per permettere ai cittadini di prendere coscienza di quanto accade sul territorio. Anche perché durante la serata non ho detto nulla di diverso da quanto già detto nelle sedute pubbliche del Consiglio comunale e delle commissioni».