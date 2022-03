Tavares: “Italia e Mirafiori centrali. Servono incentivi e politica auto”

Il concetto è ribadito più volte e in modo perentorio: “L‘Italia è centrale per Stellantis, questo è il messaggio più importante di oggi”. A formularlo l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, che ha fatto il punto coi giornalisti a Mirafiori dopo essersi confrontato coi sindacati.

“Ci stiamo preparando, nel 2030 dobbiamo essere pronti a vendere il 100% di veicoli elettrici. Tutti gli stabilimenti, anche quelli italiani – annuncia Tavares – passeranno all’elettrico. Nel nostro piano, l’Italia sarà il cuore di questa trasformazione”.

Servono però incentivi dal governo e una efficace politica per le auto: “Occorrono stabilità delle regole, visibilità di cosa succederà a livello di norme, oltre a investimenti per le infrastrutture di ricarica. Noi come industriali ridurremo i costi e miglioreremo l’efficienza”, promette l’ad di Stellantis. “Ho grande fiducia, ma nei prossimi cinque anni dobbiamo mettere insieme questi elementi affinché l’industria possa lavorare nel modo migliore”.

Quindi nel dettaglio: “Vogliamo che team locali lavorino per raggiungere gli obiettivi. Prevediamo 75 modelli Bev e la maggior parte nascerà in Europa. In Italia Melfi e Termoli sono due casi concreti e continueremo a procedere così. Ci stiamo preparando al divieto dei motori endotermici”.

Infine su Mirafiori: “Ci sono idee concrete per rendere redditizio il futuro dell’azienda, si materializzeranno entro un paio di mesi. Cerchiamo un progetto da costruire e sono ottimista, dobbiamo lavorare perché le idee si concretizzino. Ci muoviamo un passo per volta per creare le condizioni per il successo dell’azienda, lavorando – conclude Tavares – assieme ai governi locali”.

