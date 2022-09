Tavares: “A Mirafiori l’hub per economia circolare e produzione delle trasmissioni elettriche”. In arrivo 550 assunzioni

Confermate le anticipazioni di CronacaQui: a Mirafiori lo stabilimento per l’economia circolare e la produzione delle trasmissioni elettriche. E, secondo i sindacati, subito 550 assunzioni. Buone notizie, insomma, dopo l’atteso incontro tra l’amministratore delegato di Stellantis, il portoghese Carlos Tavares, e le rappresentanze sindacali. Tavares, in particolare, ha ribadito che dal 2023 Mirafiori ospiterà il principale hub per l’economia circolare.

Come si legge in una nota di Stellantis, “l’iniziativa si basa sulle competenze attualmente in possesso dell’azienda e rappresenta un ulteriore importante passo nell’attuazione del piano strategico per il business dell’azienda. Genererà un fatturato di oltre due miliardi nel 2030, puntando a quadruplicare i ricavi derivanti dall’estensione della vita utile di componenti e servizi e ad aumentare di dieci volte, rispetto al 2021, i ricavi ottenuti dal riciclo entro il 2030”.

“Negli ultimi quattro anni – prosegue la nota – Stellantis ha investito oltre cinque miliardi di euro nelle attività italiane per la realizzazione di nuovi prodotti e siti produttivi. L’azienda si occupa anche di formazione con l’obiettivo di riqualificare e migliorare le competenze dei propri dipendenti. Per questo motivo proseguirà la proficua collaborazione con il Politecnico di Torino che ha portato alla creazione di un campus di design e mobilità sostenibile all’interno dell’area di Mirafiori.

Da parte dell’ad Tavares si sottolinea invece come “gli annunci di oggi evidenziano sia il nostro impegno verso l’Italia sia la nostra capacità di prendere decisioni responsabili per anticipare l’imminente cambiamento globale del nostro settore”.