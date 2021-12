Tav, Torino torna capofila: “Tra dieci anni i primi treni per la Francia”

“Tra dieci anni i primi treni per la Francia“. Con questa solenne dichiarazione d’intenti, quasi un impegno, Stefano Lo Russo riporta ufficialmente Torino all’interno del progetto Tav. “È un giorno simbolico che segna, sia con la scelta di ospitare questa riunione nella sede del consiglio metropolitano, sia con la mia presenza alla riunione della Conferenza intergovernativa, il ritorno ufficiale di Torino e della città metropolitana nelle sedi dove si realizza la Tav“, spiega il sindaco in apertura della riunione tra le delegazioni italiana e francese.

Torino, dunque, di nuovo al centro dell’opera dopo le frenate e i tentennamenti dell’era Appendino. Un ruolo propulsivo che non piace a chi ancora si oppone alla Torino-Lione. In piazza Castello è stato allestito un presidio “No Tav” da parte di un gruppo di manifestanti. Davanti al municipio, invece, è stato allestito un presidio dai toni radicalmente opposti, da parte del movimento “Sì Tav” di Mino Giachino.

CONCLUSI I LAVORI DELLA CONFERENZA, LA NOTA DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Si è tenuta nella sala aulica del Consiglio metropolitano di Torino la sessantaduesima seduta della CIG, la Conferenza intergovernativa italo-francese, istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione e presieduta da Paolo Foietta. I partecipanti alla conferenza sono stati accolti dal Sindaco di Torino e della Città metropolitana Stefano lo Russo.

“La Città di Torino e la Città metropolitana ci sono, sostengono la Torino-Lione e accompagneranno tutto il processo di progettazione e costruzione della tratta nazionale. – ha sottolineato il Sindaco, ribadendo il rientro della Città di Torino nell’Osservatorio da cui era uscita – L’Osservatorio avrà un ruolo importante quale luogo della discussione, servirà a migliorare l’opera, non a metterla in dubbio”. “La Torino-Lione, – ha proseguito Lo Russo – è una infrastruttura essenziale per il nostro territorio: ho voluto essere presente a questo appuntamento per ribadire il pieno e totale sostegno di Torino a questa infrastruttura. Siamo in una situazione complessa, anche a causa dell’emergenza pandemica, che ha in qualche caso cambiato la percezione delle problematiche“. “Ma non possono esistere infrastrutture che vanno contro le comunità locali. – ha rimarcato il Sindaco Lo Russo – Per questo sarà sempre più importante il ruolo dell’Osservatorio. Il suo compito, che è anche il compito della politica, deve essere quello di accompagnare la costruzione dell’opera. La Città di Torino e la Citta Metropolitana ci sono e la sostengono con forza”.

Dopo i saluti del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del Prefetto di Torino, Raffaele Ruberto e del collega Prefetto della Savoia, la coordinatrice del Corridoio mediterraneo Iveta Radicova ha svolto le sue considerazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

Coordinata dal Presidente Paolo Foietta, la delegazione italo-francese ha presentato e formalizzato l’impegno dell’Italia per la realizzazione della tratta di accesso al tunnel di base, la programmazione dei lavori curati dalla società TELT, incaricata di realizzare la tratta di valico internazionale, gli impegni e i programmi della parte francese a seguito del recente Comitato di Pilotaggio.

È stato anche affrontato il tema della gestione delle terre da scavo nel cantiere internazionale ed è stato presentato l’avanzamento del lungo e complesso lavoro di analisi e di ricerca di soluzioni condivise, che ha coinvolto esperti di TELT e dei ministeri alla transizione ecologica e degli affari esteri dei due Paesi.

Foietta ha anche ribadito che “l’attività della CIG, indispensabile nella fase di attuazione dell’opera si è recentemente arricchita di nuovi incarichi. I governi di Italia e Francia hanno individuato nella Commissione intergovernativa la sede preposta a costruire la Decisione di esecuzione della Commissione Europea, atto di ampia portata e prospettiva anche per le vie di accesso nazionali. L’obiettivo assegnato è predisporre, condividendoli con la Commissione Europea, i contenuti di tale atto: gli interventi, le misure, gli impegni, i vincoli, la governance, le coperture economiche e le tappe operative necessarie per programmare l’attuazione coordinata e tempestiva dell’opera con un impegno di lungo termine comune, affinché anche le relative disponibilità di finanziamento dell’Unione e nazionali possano essere pianificate e pienamente ottimizzate”.