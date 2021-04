Tav: scontri in Val di Susa contro i lavori per il nuovo autoporto [FOTO e VIDEO]

Scontri e proteste questa notte in Val di Susa per l’avvio del nuovo cantiere dell’autoporto Sitaf, a San Didero: l’opera sostituirà l’autoporto di Susa. Statale 24 bloccata da un centinaio di persone del comitato No Tav in protesta. Gli uomini delle forze dell’ordine li hanno allontanati attraverso i lacrimogeni.

Denunciando alcuni feriti tra i manifestanti e annunciando una nuova protesta per questa mattina, i No Tav scrivono su notav.info: “Senza nessuna vergogna, con l’Italia che urla alle terapie intensive e un Governo che non si preoccupa della salute e della tutela dei suoi cittadini, ormai anche in grave crisi economica e sociale, lo Stato sostiene Telt nell’avanzamento di quest’opera scellerata ed ecocida”, e rinnovano l’appuntamento ad oggi, alle 8.30, alla stazione di Bruzolo e a Borgone.

Diversi i manifestanti che hanno risposto all’invito, come testimoniato dalle immagini e dai video allegati e che si riferiscono al prosieguo delle manifestazioni in mattinata. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine.