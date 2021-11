Tav, in Francia aperto cantiere per lo scavo del maxitunnel da 23 km

Prende il via, in Francia, il cantiere dove verrà scavato il maxi-tunnel da 23 km nell’ambito del progetto Tav della Torino-Lione (che ne misurerà 57,5 complessivamente).

FRESE IN AZIONE DA META’ 2022

Prime installazioni questa mattina al cantiere di La Praz, nel Comune di Saint-Andrè in Maurienne. Le frese saranno ufficialmente in azione a metà 2022. Il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato i lavori si impegna formalmente a rispettare il protocollo che “rafforza e sistematizza il presidio della sicurezza sul lavoro”.

(foto di repertorio)