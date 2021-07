Tav, i primi treni tra 10 anni. Ma è allarme per lo smarino

L’esercizio provvisorio della Torino-Lione inizierà nel 2031 con il passaggio dei primi treni merci. Lo ha annunciato ieri Paolo Foietta, presidente della Commissione intergovernativa Italia-Francia, nel corso di una audizione in Regione.

Ma se i cantieri che sembrano finalmente procedere spediti, da un lato portano a intravedere all’orizzonte i primi treni in corsa, dall’altro riaprono problemi e preoccupazioni. In particolare a Susa, dove dovrebbe essere situata l’area di deposito dello smarino che era in origine prevista a Salbertrand. In Regione si sono pronunciati sull’argomento il presidente dell’Unione montana dei Comuni della Valsusa Pacifico Banchieri, il sindaco di Susa Piero Genovese e il sindaco di Salbertrand Roberto Pourpour. «Pare molto probabile che buona parte dello smarino del tunnel di base verrà trasferita nella piana di Susa, in zona autoporto. Questo ci preoccupa molto sotto gli aspetti sanitario, ambientale e viario, perché si parla di polveri di cantiere che viaggeranno su camion per le nostre strade e sull’autostrada, per diversi anni». «Abbiamo già chiesto da tempo la Verifica di Impatto Sanitario e la Valutazione d’Impatto Ambientale – ha specificato Banchieri – ma purtroppo Regione e ministero non ci hanno mai risposto».

Nel frattempo, proprio sulle condizioni ambientali del terreno di Salbertrand è stato aperto in procura a Torino un procedimento per violazioni delle norme in materia ambientale. Il Comune di Salbertrand si è costituito in qualità di persona offesa facendo presente, secondo quanto si è appreso, che alcune rilevazioni più recenti hanno portato alla scoperta di cromo esavalente nella falda freatica.