Tav, Francia pronta a scavare. In Italia si disegna la “tratta”

Mentre la Francia apre il primo cantiere per scavare la galleria del Tav, l’Italia pare abbia pronto solo l’annuncio della tratta nazionale per l’alta velocità. Mentre a La Praz nel Comune di Saint André in Maurienne si insediava il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato i lavori per i 23 chilometri del tunnel a doppia canna della nuova linea tra Torino e Lione, che in totale ne misurerà 57,5, sotto la Mole Antonelliana il presidente della Commissione intergovernativa tra Italia e Francia sulla Tav, Paolo Foietta, annunciava per metà dicembre la definizione della tratta nazionale ad alta velocità da cui prescindono i finanziamenti dell’Ue.

«Parliamo del potenziamento della linea storica da Bussoleno ad Avigliana, per adeguarla al traffico moderno – ha spiegato Foietta -. Ma anche un’opera essenziale tra Avigliana e lo scalo di Orbassano con un tunnel che vale circa 1,7 miliardi e con in cronoprogramma che impegna l’Italia a realizzarla in contemporanea con la messa in esercizio della Tav, quindi tra il 2030 e il 2031».

Nel frattempo in Francia apriva il secondo cantiere dedicato ai lavori definitivi della galleria in cui passeranno i treni tra Saint Martin la Porte e Modane. Per lo scavo della galleria è previsto l’utilizzo di tre frese e nei tratti geologicamente più complessi si userà invece metodo tradizionale. Saranno realizzati anche il sito di sicurezza di la Praz, i rami di comunicazione ogni 333 metri tra le gallerie, i locali tecnici, le nicchie e le gallerie per l’esercizio e la sicurezza. In totale sono previsti circa 65 mesi di lavori per un importo di 1,43 miliardi di euro e un impegno di oltre 1.000 lavoratori.