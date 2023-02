Tanti cuoricini “Made in Italy”: così Rosa replica agli attacchi

Si scrive Rosa Chemical, si pronuncia Manuel Franco Rocati e si legge: ironia. È proprio questa l’arma che il cantante di Alpignano, classe 1998, in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Made in Italy”, ha usato per rispondere al pesante attacco della parlamentare di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante, secondo la quale il suo genere “liquido” sarebbe “inopportuno” sul palco dell’Ariston. Da qui la storia pubblicata la scorsa notte e che in pochissimi minuti ha collezionato migliaia di “like” con la quale si vede la foto della Morgante durante la sua arringa alla Camera circondata da cuoricini e la scritta a farle da commento: “Made in Italy”.

Una risposta schietta e diretta da parte di Rosa Chemical che dall’alto dei suoi 25 anni ha dimostrato di sapere cosa vuole e, soprattutto, chi è. Un ragazzo del nuovo millennio, un artista che non ha paura di dichiarare il suo non genere sessuale, certamente non etero in qualsiasi modo lo si voglia leggere, rigorosamente poligamo. Questo il messaggio del brano che porterà in gara al Festival di Sanremo e che ha fatto andare su tutte le furie la parlamentare in questione secondo la quale in questo caso la Rai «dimentica il proprio ruolo di Servizio Pubblico». Per lei si tratta dell’«ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, una propaganda a senso unico» fatta «con i soldi dei contribuenti». Concludendo: «Questo per noi non è inaccettabile e auspichiamo che ci sia un ripensamento a riguardo».

Ripensamento che ad oggi non c’è stato e che, certamente, non ci sarà data la fermezza con la quale Amadeus e i vertici Rai stanno dimostrando di affrontare le polemiche scomode nate in queste settimane, da quella legata al vaccino “truffa” di Madame a quella, più delicata e decisamente pesante, del video messaggio di Zelensky. Un messaggio che la Rai vuole analizzare prima che venga messo in onda durante l’ultima puntata della rassegna, ma che, c’è da giurarci, non sarà certamente censurato da Viale Mazzini. Quale migliore occasione di trainare gli ascolti che portare in tv il ledaer ucraino proprio durante il primo anniversario della guerra contro la Russia? Altro che stato liquido e discorsi gender. Anche questo è… “Made in Italy”.