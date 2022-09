Tanti complimenti, pochi punti: è caccia allo scalpo di una big

Battere una grande per restare tra le grandi. Il Torino vuole provarci a San Siro, a maggior ragione vedendo che il periodo che sta attraversando l’Inter: due sconfitte consecutive tra campionato (derby contro il Milan) e Champions League (all’esordio contro il Bayern Monaco), 10 gol subiti nelle prime sei partite ufficiali e le critiche che inevitabilmente stanno piovendo su Inzaghi e i suoi. E cominciano già a girare su una panchina traballante per il tecnico, che in caso di capitombolo domani pomeriggio potrebbe addirittura rischiare il posto. I granata, al contrario, sono in rampa di lancio e vivono sulle ali dell’entusiasmo, con il presidente Urbano Cairo che però ha subito predicato calma e piedi per terra. Il problema, però, è che il Toro non va d’accordo con le grandi: Ivan Juric non è ancora riuscito ad andare contro-pronostico contro le big, anche quest’anno è arrivato un pareggio contro la Lazio e una sconfitta contro l’Atalanta.

Non andò meglio nel campionato scorso, con il tecnico che conquistò tanti complimenti ma pochi punti. Domani non ci sarà, la polmonite lo costringerà a casa e rischia seriamente di saltare pure il Sassuolo, ma Juric ha il suo alter ego in Paro, pronto a cercare un successo che è diventato una maledizione.

L’ultima volta che il Toro violò San Siro fu ad aprile 2016, i marcatori furono Molinaro e Belotti per il 2-1 finale. Gli unici superstiti di quella sfida di sei anni sono nerazzurri, con Handanovic, Brozovic e D’Ambrosio che ci saranno anche domani pomeriggio alle 18. Al Filadelfia, intanto, si prova recuperare Singo: le condizioni dell’esterno ivoriano sono in miglioramento, ma il ballottaggio riguarderà sempre Lazaro e Aina. In attacco, invece, è prevista la solita staffetta Sanabria-Pellegri, ma questa volta dovrebbe essere il paraguayano a partire dall’inizio.