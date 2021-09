Tangenziale Nord, investe un cinghiale e si ribalta con l’auto: 42enne vivo per miracolo [FOTO]

Spettacolare incidente alle prime luci dell’alba in Tangenziale Nord, per fortuna senza gravi conseguenze. Intorno alle 5.30 di questa mattina un uomo classe 1942 residente a Leinì e alla guida di una Opel Mokka ha impattato a velocità con un cinghiale.

L’investimento ha avuto luogo in prossimità del chilometro numero 19, tra gli svincoli di Falchera e Settimo Torinese in direzione di Aosta. L’auto, in seguito allo scontro con l’animale, si è ribaltata: l’uomo alla guida è rimasto miracolosamente illeso.

Rilevanti le conseguenze per il traffico, con circolazione delle auto in direzione di Aosta consentita solo sulla corsia d’emergenza. Sul posto tecnici autostradali, agenti di polizia stradale e operatori di soccorso. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.