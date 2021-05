Tamponi gratis per visite in Rsa: «No vax a casa senza stipendi»

«Demansionamento, allontamento. Insomma, a casa senza stipendio». Sono i provvedimenti che spetteranno al personale delle Rsa che ha scelto di non vaccinarsi. Un numero «basso» secondo l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che per questioni di privacy e altri impicci burocratici non conosce ancora il numero esatto dei “No Vax” all’interno delle strutture per anziani. A più di un mese dal limite imposto da Roma.

«Ora possiamo dire di avere imparato che sulla sanità non bisogna tagliare, come negli anni hano fatto tutti i partiti, ma possiamo anche dire che in Piemonte le Rsa sono il posto più sicuro» ha commentato il governatore Alberto Cirio, facendo il punto insieme con Icardi sui 748 ospizi che, dall’inizio della pandemia, hanno registrato una vera e propria strage di anziani. Oggi quelle monitorate con regolarità sono 683. Strutture che da metà maggio puntano a riaprire con tamponi gratis per i parenti in visita.

«Al momento – ha spiegato l’assessore Icardi – il 96,5% delle Rsa e strutture per anziani del Piemonte sono “Covid free”». Si tratta di 659 strutture sulle 748 totali. «Questo grazie al successo della campagna vaccinale che vede ora il 97% degli ospiti, cioè 32 mila persone, vaccinate con la prima dose e l’83%, ovvero 27.500 persone, vaccinate con la seconda» ha concluso Icardi.

Ma a sollecitare più chiarezza nel cantar vittoria è la consigliera Pd, Monica Canalis, che numeri alla mano, contesta in parte i successi della Regione. «Lo sorso 5 maggio non avevano ancora ricevuto la prima dose 5.615 over 80, 22.202 estremamente vulnerabili e 65.917 settantenni. Con molte differenze da Asl a Asl. Rispetto all’ultima rilevazione, risalente al 26 aprile, emerge un interessante aumento delle preadesioni di ottantenni, settantenni e sessantenni, e anche di estremamente vulnerabili di altre età. Significa che è ancora cresciuta la fiducia nei vaccini»