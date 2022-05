Tamberi salta in alto con Chiara: «Ecco quando ci sposeremo…»

Sarà un’estate molto intensa per Gianmarco Tamberi, pronto per il debutto all’aperto venerdì sera al Golden Gala Pietro Mennea di Roma. A metà luglio i Mondiali di Eugene, ad agosto gli Europei a Monaco di Baviera, ma non finirà lì. Perché il 1° settembre è un’altra data segnata con il circoletto rosso.

Speserà Chiara, la storica fidanzata che è al suo fianco da 13 anni, tenendo fede all’impegno che aveva preso dopo l’oro olimpico di Tokyo facendole la proposta. E adesso sappiamo anche dove succederà. Da buon marchigiano, non può tradire la sua terra e quindi il ricevimenti sarà «a Villa Imperiale, a Pesaro. Chiara si è subito innamorata di questo posto. Il 1° settembre saremo lì e la cerimonia si terrà alla sera». Poi ancora un impegno agonistico con l’ultima tappa della Wold League a Zurigo, il 7-8 settembre e quindi il viaggio di nozze: «Destinazione? Il sogno di Chiara è la Polinesia Francese, ci stiamo organizzando. Lei è un angelo, lei mi aiuta in tutto e si sta prendendo cura di ogni particolare del matrimonio. Io invece, tra una miriade di cose da fare, mi sto concentrando di più sui lavori nella nostra nuova casa»

Qualche tempo fa a “Chi” spiegava l’importanza di Chiara al suo fianco: «Ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi e adesso le dimostro che è la cosa più importante». Tanti programmi, compreso quello di allargare la famiglia: «Amo i bambini. Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto».

Un ruolo fondamentale, quello della fidanzata: «Lei è la donna che ho deciso di tenermi al fianco per tutta la vita perché so per certo che non potrei chiedere di meglio È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno».