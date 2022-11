Svolta in Piemonte: squadre integrate per la gestione delle emergenze [VIDEO]

Nascono in Piemonte le squadre integrate tra vigili del fuoco e operatori sanitari per una gestione più efficace delle emergenze. Accordo siglato in Azienda Zero, il nuovo ente regionale che gestisce la sanità regionale. Prevista la formazione di tre squadre: livello light (20 vigili del fuoco, 4 sanitari); livello medio (38 vigili del fuoco, 6 sanitari); livello alto (78 vigili del fuoco, 5 medici, 6 infermieri).

Alla conferenza di presentazione delle USAR (questa la sigla delle nuove squadre integrate) hanno presenziato, tra gli altri, Carlo Picco, commissario di Azienda Zero, il direttore regionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio e l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi.

Video a cura di Tonino Di Marco