Sveva è scomparsa nel nulla: «Potrebbero averla rapita»

Sveva, Pastore del Bernese di 3 anni, sembra scomparsa nel nulla. La cucciolona è scappata per inseguire un leprotto, senza più rispondere al richiamo dei suoi padroni. L’ultimo avvistamento è del 6 dicembre scorso a Villarbasse: la cagnolina si stava addentrando nel bosco della collina Morenica, direzione Rivalta, come per fare ritorno a casa. Ma dai suoi padroni, Simona e Domenico, non è mai più tornata. «Siamo preoccupati, non è da escludere che possano averla rapita» racconta Domenico.

Sveva è un pastore molto buono, microchippato e di taglia grande. A cercarla ci sono anche i cani molecolari che hanno fiutato le sue tracce, salvo poi perderle a un certo punto. Da qui l’idea che il cagnone sia stato prelevato da qualche sconosciuto, magari caricato su un’auto. Su Facebook è stata aperta anche una pagina “Troviamo Sveva” ma al momento le buone notizie latitano. Chi l’avesse avvistata, o avesse informazioni in merito, può chiamare tutti i giorni i numeri di telefono 351.7176990 e 320.9660652. «Il nostro grande regalo sarebbe riportarla a casa, sana e salva, per festeggiare il Natale insieme».