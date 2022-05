Vigili del fuoco in azione a Rivoli per uno sversamento di perossido di idrogeno. Gli specialisti NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) sono intervenuti alle 23.30 di ieri nel magazzino di una ditta di spedizioni in strada Decima.

L’operazione si è protratta per alcune ore, ma si è conclusa nel migliore dei modi. L’intervento del nucleo specializzato dei vigili del fuoco, infatti, ha consentito di mettere in sicurezza l’area, con la sua bonifica e rimozione delle sostanze nocive.