Beccati dalle fototrappole, immortalati dall’occhio vigile delle telecamere installate in punti strategici dagli agenti di polizia municipale della Città di Rivalta di Torino. È l’agente scelto di polizia locale Francesco Corrado a illustrare, attraverso la web tv del Comune “Rivalta informa”, come le telecamere possano rivelarsi utili per l’individuazione dei responsabili di crimini ambientali, purtroppo in aumento.

Nel video allegato si possono “apprezzare” alcuni sversamenti illeciti di rifiuti nel territorio cittadino e, soprattutto, l’incendio doloso di un’auto rubata. Le immagini sono state inviate ai carabinieri: il Comune si costituirà parte civile quando i responsabili saranno riconosciuti e assicurati alla giustizia.