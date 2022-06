Suv piomba in un negozio di via Coppino: incidente spettacolare, ma senza conseguenze

È piombata a forte velocità contro il negozio di un fruttivendolo, sfondando la saracinesca ed entrando letteralmente all’interno del locale, al civico 12 di via Coppino. Protagonista dello spettacolare – e per fortuna, senza conseguenze – incidente, avvenuto in mattinata, una Toyota C-HR guidata da una donna.

Secondo quanto risulta dalle prime testimonianze, la guidatrice ha perso il controllo del Suv provenendo da via Roccavione. L’auto ha riportato seri danni, così come il negozio, mentre la donna ha rimediato ferite non particolarmente preoccupanti.

Si tratta del secondo incidente del genere in poche ore a Torino. Nella serata di ieri, infatti, un Suv era finito contro il dehors del ristorante La Cantinella, in corso Moncalieri, dall’altra parte della città.